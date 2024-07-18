Avrupa Müslüman Forumu'nda, İsrail'in Paris Olimpiyatları'ndan menedilmesi için çağrıda bulunuldu

AVRUPA Müslüman Forumu, Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela'nın da katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıda konuşan Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdül Vaked Niyazov, "Donald Trump'a bir suikast düzenleneceğini biz söylemiştik. ve bu konuda uyarıyoruz. Fransa'da Filistin'e destek veren insanlara ve kuruluşlara bir provokasyon hazırlanıyor. Belki olimpiyat oyunlarından önce belki de olimpiyat oyunları esnasında terörist saldırılar meydana gelebilir" ifadelerini kullandı. Nkosi Zwelivelile Mandela ise "9 aydır bir soykırıma şahit olmaktayız. Bombalar spor tesislerinin ve sporcuların üzerine yağıyor. O yüzden biz de Olimpiyat Komitesi'ne başvurarak bir talepte bulunduk. Tıpkı Güney Afrika'nın olimpiyatlara katılmasının önünün kesildiği o dönemdeki gibi, olimpiyatlardan menedildiği gibi Siyonist İsrail devletinin de menedilmesini istedik" dedi.

Avrupa Müslüman Forumu İstanbul'da toplandı. Çırağan Sarayı'ndaki zirveye Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdül Vaked Niyazov, Güney Afrika'nın bağımsızlık lideri Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela, Avrupa Müslüman Forumu Türkiye Komite Temsilcisi Rüstem Hamidoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, konsey üyesi Lauren Booth, uluslararası din adamları, yazar ve akademisyenler katıldı. Zirvede, İsrail'in, Filistin'de gerçekleştirdiği katliama tepki gösterilerek çözüme ilişkin adımlar konuşuldu. İsrail'in 2024 Paris Olimpiyat Yaz Oyunları'na katılacak olmasına da tepki gösterildi. Konuya ilişkin olarak Olimpiyat Komitesi'ne İsrail için men çağrısında bulunuldu.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİ'İN ÖNÜNDE BİR PROTESTO OLACAK"

Programda konuşan Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdül Vaked Niyazov, "Nkosi Mandela'dan biz şunu rica ettik. Ünlü Nelson Mandela'nın torunu olarak bizim organizasyon komitesinin öncüsü ve yüzü olarak Filistin'e destek olması konusunda ricada bulunduk. Çünkü onun dedesi apartheide karşı en büyük ve etkin savaşçılardan biriydi. Yarın bizim ortaklarımız Lozan'da Olimpiyat Komitesi'nin önünde Cuma'dan sonra yine bir protesto yapacak. Yaklaşık 2 bin kişi katılacak. Protestocular sadece Fransa'dan değil Türkiye'den, İsviçre'den, Danimarka'dan ve diğer Avrupa ülkelerinden katılacak. Aynı zamanda bizim kardeşimiz Nkosi Mandela ve Lauren Booth yarın hem İsviçre'de hem Lozan'da protestolara katılacaklar. Akşam Lozan'daki protestodan sonra Cenevre'deki Birleşmiş Milletler'in önünde yine bir protesto olacak" dedi.

"OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA DA TERÖRİST SALDIRILAR MEYDANA GELEBİLİR"

Abdül Vaked Niyazov, "Hatırlayacağınız gibi geçen ki toplantıda Donald Trump'a bir suikast düzenleneceği söylendi, biz bunu söylemiştik. Biz bunu Ramazan ayında söylemiştik. Trump'a suikast olacak, siz bunu konuşmalardan da görebilirsiniz. ve biz size de hitap ediyoruz ve bu konuda uyarıyoruz. Fransa'da Filistin'e destek veren insanlara ve kuruluşlara bir provokasyon hazırlanıyor. Belki olimpiyat oyunlarından önce belki de olimpiyat oyunları esnasında terörist saldırılar meydana gelebilir" diye konuştu.

"FİLİSTİN BÜYÜK BABAMIN KALBİNİN İÇİNDE OLAN BİR DAVAYDI"

Ardından konuşan Nkosi Zwelivelile Mandela, "Filistin benim büyük babamın hep kalbinin içinde olan bir davaydı. Her zaman bu konuda yorumlar yapardı. En karanlık günlerde, özgürlük mücadelesinin en karanlık günlerinde, hapishanedeyken Filistinlilerden ne kadar ilham aldığını, onların cesaretinden ne kadar ilham aldığını söylerdi. Çünkü onlar da baskıcı bir rejim, apartheid rejimi altında bazen sadece ellerle bazen sadece taşlarla mücadele etmek durumunda kaldılar ve bu ona ilham ve umut verdi" dedi.

"SİYONİST İSRAİL DEVLETİNİN MEN EDİLMESİNİ İSTEDİK"

Nkosi Zwelivelile Mandela, "Günlük bazda bunlar devam ederken Gazze'de Filistinlilere karşı bizler sessiz kalamayız. O yüzden uluslararası topluluğa çağrıda bulunuyoruz. Özellikle de uluslararası dayanışma hareketine bir çağrıda bulunuyoruz. Bununla birlikte küresel güneye bir çağrıda bulunuyoruz. Mutlaka Filistinlileri bu çok ihtiyaç duyulan insanı yardımla desteklesinler. Filistin'deki sporun sesini duyurabiliriz diye bakmaya başladık. 9 aydır bir soykırıma şahit olmaktayız. Bombalar spor tesislerinin ve sporcuların üzerine yağıyor. Antrenörlerin üzerine yağıyor. Filistin'deki spor camiasının kardeşliğinin üzerine yağıyor. O yüzden biz de Olimpiyat Komitesi'ne başvurarak bir talepte bulunduk. Tıpkı Güney Afrika'nın olimpiyatlara katılmasının önünün kesildiği o dönemdeki gibi, olimpiyatlardan menedildiği gibi Siyonist İsrail devletinin de menedilmesini istedik" diye konuştu.

"OLİMPİYAT MEŞALESİ YANMAYA DEVAM EDERKEN BİNLERCE FİLİSTİNLİ ÇOCUK BUNU GÖREMEYECEK"

Mandela, "Soykırım bir oyun değildir. Etnik temizlik madalyalarla ödüllendirilemez. Olimpiyat meşalesi yanmaya devam ederken binlerce Filistinli çocuk bunu göremeyecek bile. Olimpiyatlar 26 Temmuz'da başladığında pek çok kadın ve çocuk ile pek çok sporcu, öldürülen kişiler bu oyunlara katılamayacak ve izleyemeyecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Abdül Vaked Niyazov tarafından, Nkosi Zwelivelile Mandela'ya Türkiye'ye geldiği ve uluslararası kurumlara ulaşarak Filistin'e destek verdiği için özel bir seccade hediye edildi.