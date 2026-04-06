Avrupa Konseyi Başkanı Costa'dan "Orta Doğu" Çağrısı: "Sivil Altyapıya Saldırı Kabul Edilemez"

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, " Orta Doğu'da beş haftadır süren çatışmaların ancak diplomatik çözümle sona erebileceğini" belirterek, "Sivil altyapının, özellikle de enerji tesislerinin hedef alınması yasa dışı ve kabul edilemez" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da beş haftalık savaşın ardından, asıl nedenlerinin ancak diplomatik bir çözümle giderilebileceği açıkça görülüyor" ifadesini kullandı. Costa, şunları kaydetti:

"Sivil altyapının, özellikle de enerji tesislerinin hedef alınması yasa dışı ve kabul edilemezdir. Bu, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı için de geçerlidir ve her yerde geçerlidir. İran rejiminin başlıca kurbanı İran sivil halkıdır. Askeri harekatın genişletilmesinin de başlıca kurbanı yine İran sivil halkı olacaktır."

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığım son görüşmede de vurguladığım gibi, Avrupa Birliği, İran'ı bölgedeki ülkelere yönelik saldırılarına derhal son vermeye ve Hürmüz Boğazı'ndan tam seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesine izin vermeye çağırıyor. Gerilimin tırmanması ateşkes ve barışı sağlamayacaktır. Bunu ancak müzakereler, yani bölgesel ortakların öncülüğünde devam eden çabalar sağlayabilir."

Kaynak: ANKA
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor

Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
19 yaşında ilk maçına çıktı, kahraman gibi karşılandı

Her erkeğin hayalini yaşadı!

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! İşte kar yağışı beklenen illerimiz

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar fena bastıracak
Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor

Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Depremde kuruyan su kaynağı yeniden akmaya başladı

Depremde kurumuştu! Yeniden çağlamaya başladı
Selçuk Yöntem’den yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı: Bu yüzden ayrıldım

Yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı: Bu yüzden ayrıldım