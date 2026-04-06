Avrupa Konseyi Başkanı Costa'dan "Orta Doğu" Çağrısı: "Sivil Altyapıya Saldırı Kabul Edilemez"

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, " Orta Doğu'da beş haftadır süren çatışmaların ancak diplomatik çözümle sona erebileceğini" belirterek, "Sivil altyapının, özellikle de enerji tesislerinin hedef alınması yasa dışı ve kabul edilemez" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da beş haftalık savaşın ardından, asıl nedenlerinin ancak diplomatik bir çözümle giderilebileceği açıkça görülüyor" ifadesini kullandı. Costa, şunları kaydetti:

"Sivil altyapının, özellikle de enerji tesislerinin hedef alınması yasa dışı ve kabul edilemezdir. Bu, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı için de geçerlidir ve her yerde geçerlidir. İran rejiminin başlıca kurbanı İran sivil halkıdır. Askeri harekatın genişletilmesinin de başlıca kurbanı yine İran sivil halkı olacaktır."

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığım son görüşmede de vurguladığım gibi, Avrupa Birliği, İran'ı bölgedeki ülkelere yönelik saldırılarına derhal son vermeye ve Hürmüz Boğazı'ndan tam seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesine izin vermeye çağırıyor. Gerilimin tırmanması ateşkes ve barışı sağlamayacaktır. Bunu ancak müzakereler, yani bölgesel ortakların öncülüğünde devam eden çabalar sağlayabilir."

Kaynak: ANKA