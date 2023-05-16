- Avrupa Konseyi 4. Zirvesi İzlanda'da başladı

REYKJAVİK - Avrupa Konseyi'nin 2 gün sürecek 4'üncü zirvesi İzlanda'da başladı.

Merkezi Fransa'nın Strazburg şehrinde bulunan Avrupa Konseyi'nin 4'üncü zirvesi dönem başkanı İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te başladı. 2 gün sürecek zirvede 46 ülkenin temsilcilerinin ana gündem maddelerinin Ukrayna- Rusya Savaşı ve çevre konuları olacağı ifade edildi. Zirvede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yürüttüğü askeri faaliyetler sonucu ortaya çıkan insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerinin gündeme getirileceği aktarıldı.

Basında yer alan haberlerde, zirve kapsamında Rusya'ya karşı uluslararası yargılama ve cezalandırma konularında daha dinamik ve hızlı bir mekanizma kurulmak istendiği, ancak üye ülkeler arasında bu konuda bir görüş birliği olmadığı kaydedildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'da işlediği saldırganlık suçunun hesabını vermesi ana konu olacak" dedi.

Liderlerin, Rus işgalinin bir sonucu olarak ortaya çıkan hasar, kayıp veya yaralanmaya ilişkin kanıtları, iddiaları kaydetme ve belgeleme mekanizması olan Zarar Kaydı'nı onaylaması bekleniyor.

Zirveye, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte gibi çoğu lider katılırken, Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay temsil edecek.