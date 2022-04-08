Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: "Bucha'da insanlığımızın parçalandığını gördük" - Haberler

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Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: "Bucha'da insanlığımızın parçalandığını gördük"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: 'Bucha'da insanlığımızın parçalandığını gördük'

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen Ukrayna'nın Bucha kentine gerçekleştirdiği ziyarette, "Bucha'da insanlığımızın parçalandığını gördük" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen Ukrayna'nın Bucha kentine gerçekleştirdiği ziyarette, "Bucha'da insanlığımızın parçalandığını gördük" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus ordusunun çekildiği Ukrayna'nın Bucha kentini ziyaret etti. Von Der Leyen ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Burada akla hayale gelmeyen şeyler oldu. Putin'in ordusunun zalim yüzünü, bu şehri işgal ederken ki pervasızlığını ve soğukkanlılığını gördük. Bucha'da insanlığımızın parçalandığını gördük" ifadelerini kullandı.

Ukraynalıların insanlığı savunduğunu belirten Von Der Leyen, "Avrupa'nın sınırlarını, demokrasiyi ve insanlığı savunuyorlar. Bu nedenle biz Ukraynalıların yanındayız" şeklinde konuştu.

(Melike Yazır/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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