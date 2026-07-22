Avrupa Demokrat Partisi'nden Özgür Özel'e Destek

(ANKARA) - Avrupa Demokrat Partisi'nden yapılan açıklamada, "Avrupa Demokrat Partisi; Özgür Özel'e, Ekrem İmamoğlu'na, yeni partiye ve her şeyden önce Türk halkına en içten dileklerini iletiyor" denildi.

Avrupa Parlamentosu'nda yer alan Avrupa Demokrat Partisi, yeni bir parti kuracağını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e destek açıklaması yaptı. Parti'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda Özgür Özel'in fotoğrafı yer aldı ve Türkçe "Bol şans Özgür!" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, "Özgür Özel, CHP ile yollarını ayırdı ve partisinin Meclis grubunun büyük bir kısmıyla birlikte yeni bir siyasi parti kuracağını duyurdu. Bu çarpıcı adım, CHP'nin seçilmiş yönetiminin yargı eliyle görevden uzaklaştırılmasının ardından geldi. Bu durum, Ekrem İmamoğlu'nun hapsedilmesiyle hedef alınmaya devam edilen muhalefete ve demokratik çoğulculuğa yönelik bir başka ağır saldırı niteliğindedir. Avrupa Demokrat Partisi; Özgür Özel'e, Ekrem İmamoğlu'na, yeni partiye ve her şeyden önce Türk halkına en içten dileklerini iletiyor" denildi.

Dileriz ki bu yeni başlangıç, Türkiye'nin, Erdoğan'ın özgürlükler üzerindeki baskısı ve demokrasi yerine kişisel iktidarı tercih eden korkak liderlerin suç ortaklığıyla şekillenen karanlık bir dönemden çıkmasına vesile olur. Tarih, herkesin nerede durduğunu hatırlayacak."

Kaynak: ANKA