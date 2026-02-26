Haberler

Dem Parti Grubu, Avrupa Demokrasi ve Dünya İnsan Hakları İçin Avukatlar Derneği Heyetini Ağırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Demokrasi ve Dünya İnsan Hakları için Avukatlar Derneği (ELDH) üyelerinden oluşan heyet, DEM Parti Meclis Grubu ile Barış ve Demokratik Toplum süreci üzerinden görüşmeler gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Avrupa Demokrasi ve Dünya İnsan Hakları için Avukatlar Derneği (ELDH) üyelerinden oluşan heyet, DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret etti. Görüşmede "Barış ve Demokratik Toplum" süreci ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu ele alındı.

Avrupa Demokrasi ve Dünya İnsan Hakları için Avukatlar Derneği (ELDH) üyelerinden oluşan heyet, DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret etti. Partiden yapılan açıklamada, "Avrupa Demokrasi ve Dünya İnsan Hakları için Avukatlar Derneği (ELDH) üyelerinden oluşan heyet Meclis Grubumuzu ziyaret ederek, Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcülerimiz Ebru Günay ve Berdan Öztürk ve Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcümüz Öztürk Türkdoğan ile görüştü. Görüşmede Barış ve Demokratik Toplum sürecinin geldiği aşama ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan rapor üzerine değerlendirmelerde bulunuldu." denildi.

Kaynak: ANKA
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı

Trump için savaş sebebi! Çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Çelikkol Nişantaşı'nda gazetecilere sert çıktı

Ünlü oyuncu kameraları karşısında görünce öfke saçtı
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı

Okuldaki teneffüs ziline tepki gösteren vatandaşa gözaltı
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
İbrahim Çelikkol Nişantaşı'nda gazetecilere sert çıktı

Ünlü oyuncu kameraları karşısında görünce öfke saçtı
Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var

Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var
Elliot Anderson'dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler

Türkiye'deki atmosfer hakkında söylediği şey bomba