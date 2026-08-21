Avrupa'da Batı Nil virüsü: 12 ülkede 625 vaka

Avrupa'daki 12 ülkede yılın başından bu yana 625 Batı Nil virüsü vakası tespit edildiği bildirildi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Batı Nil virüsü vakalarına ilişkin veri yayımladı.

Buna göre, yılın başından bu yana Batı Nil virüsü vakasının en çok görüldüğü ülke 311 vakayla İtalya oldu.

İtalya'yı 157 vakayla Yunanistan takip etti. Üçüncü sırada ise 63 vakayla İspanya yer aldı.

Kuzey Makedonya'da 37, Romanya'da 28, Fransa'da 17, Sırbistan'da 6, Hollanda'da 2, Arnavutluk, Avusturya, Almanya ve Kosova'da ise birer vaka tespit edildi.

Böylece 12 ülkede 625 Batı Nil virüsü vakası kayıtlara geçti.

Avrupa'da vaka görülen bölge sayısı 99, bu hafta ilk kez vaka tespit edilen bölge sayısı 21 oldu.

Kaynak: AA