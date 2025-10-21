Avrupa'da Afet Müdahale Tatbikatı Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması (UCPM) kapsamında yapılan ve Türkiye dahil birçok ülkenin katıldığı 5 gün süren afet müdahale tatbikatı, Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleştirildi.

UCPM kapsamında Graz'da düzenlenen ortak tatbikata, Avrupa'dan birçok ülkenin arama-kurtarma ve medikal kurtarma ekipleri katıldı.

5 gün süren tatbikatta, afet müdahale ekiplerinin birlikte çalışabilirliği test edildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (UMKE) 33 personelin katıldığı tatbikatta, sınır geçişleri ve lojistik, komuta-kontrol ve koordinasyon, triyaj-hasta sevk ve tedavi, bilgi yönetimi ve raporlama, güvenlik ve iş sağlığı gibi konular simüle edildi.