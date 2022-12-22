Avrupa Adalet Divanı'ndan emsal lisan kararı

Avrupa Adalet Divanı emsal oluşturacak bir karara imza atarak Danimarka'nın, ülkede yasal olarak ikamet eden bir Türk işçiyi, eşinin ülkeye gelmesi için bir koşul olarak dil sınavına girmeye zorlayamayacağına hükmetti.

Avrupa Adalet Divanı emsal oluşturacak bir karara imza atarak Danimarka'nın, ülkede yasal olarak ikamet eden bir Türk işçiyi, eşinin ülkeye gelmesi için bir koşul olarak dil sınavına girmeye zorlayamayacağına hükmetti. Danimarka'da devletin, ülkede yasal olarak bulunma hakkına sahip bir Türk işçiden, eşini ülkeye getirebilmesi için dil yeterlilik testine sokma uygulaması Avrupa Adalet Divanı'ndan döndü.

Divan Perşembe günü Lüksemburg'da verdiği bir kararla, dil sınavı yükümlülüğünün, eşlerin ülkeye daha iyi entegre olmalarına yardımcı olacağı fikri ile gerekçelendirilemeyeceğine hükmetti. Kararda, yetkililerin birleşen eşlerin entegrasyon kapasitesi veya diğer koşulları dikkate alma konusunda hiçbir hareket alanı olmadığı da belirtildi.

Danimarka'da bir mahkeme söz konusu düzenlemeyi Avrupa Adalet Divanı'na havale etmişti. Bir Türk çiftle ilgili davada eşlerden biri 1979'dan beri Danimarka'da yaşıyor, süresiz oturma iznine sahip ve diğer işlerinin yanı sıra on yıllardır makine teknikeri olarak çalışıyor.

Eşi ise 2015 yılında Danimarka'da oturma izni almak için başvuruda bulundu. Ancak bu talep, kocasının Danca dil testine girmemesi nedeniyle reddedildi. Kadın da, başvurusunun reddedilmesi üzerine şikayette bulundu. Danimarka mahkemesinin kadının şikayeti hakkında karar vermesi gerekiyor. Ancak bunu yaparken, Adalet Divanı'nın yasaya ilişkin yorumu mahkeme için bağlayıcı olacak.

AFP / SSB,ET