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Avrasya Tüneli 19 ve 20 Ekim'de Trafiğe Kapatılacak

Avrasya Tüneli, 19 ve 20 Ekim 2023 tarihlerinde saat 00.01 ile 05.00 arasında trafiğe kapatılacak. Tünel işletmesi tarafından yapılan duyuruda, çalışmalar nedeniyle tünelin geçici olarak hizmet vermeyeceği belirtildi.