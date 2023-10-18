Avrasya Tüneli 19 ve 20 Ekim'de Trafiğe Kapatılacak
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Avrasya Tüneli, 19 ve 20 Ekim 2023 tarihlerinde saat 00.01 ile 05.00 arasında trafiğe kapatılacak. Tünel işletmesi tarafından yapılan duyuruda, çalışmalar nedeniyle tünelin geçici olarak hizmet vermeyeceği belirtildi.
Avrasya Tüneli, 19 ve 20 Ekim 2023 tarihlerinde saat 00.01 ile 05.00 arasında trafiğe kapatılacak.
Tünel işletmesinin resmi X (Twitter) hesabından yapılan duyuruda, "19 ve 20 Ekim 2023 tarihlerinde saat 00.01-05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet vermeyecektir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Güncel