Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, baskılara rağmen İsrail'le müzakerelerden çekilmeyeceklerini söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yürütülen müzakerelerden baskılara rağmen çekilmeyeceklerini ve süreci ülke çıkarları doğrultusunda sürdüreceklerini açıkladı. Avn, İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi ve esirlerin serbest bırakılması gibi şartların karşılanması gerektiğini vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yürütülen müzakerelerden baskılara rağmen çekilmeyeceklerini ve süreci ülkenin çıkarları doğrultusunda sürdüreceklerini ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, eski Adalet Bakanı İbrahim Neccar başkanlığındaki "Kültür ve Özgürlük" Vakfı heyetini kabul etti.

Avn, görüşmede devletin tüm vatandaşları koruyan temel yapı olduğunu belirterek, "Tercihimiz devlettir çünkü hepimizi koruyan odur. Egemen bir devlet olduğumuza ikna olmalıyız." ifadelerini kullandı.

İsrail ile yürütülen müzakerelere de değinen Avn, süreci sonlandırmaları yönünde baskılar bulunduğunu ancak geri adım atmayacaklarını belirterek, "Müzakerelerden çekilmeyeceğiz ve ülkemizin çıkarlarına hizmet edecek sonuçlara ulaşıncaya kadar bu yolu sürdüreceğiz." dedi.

İsrail ile düşmanlık halinin sona erdirilmesini talep ettiklerini belirten Avn, bunun ancak İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, saldırıların durması, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde konuşlanması, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi ve esirlerin serbest bırakılmasıyla mümkün olabileceğini kaydetti.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

14 ve 15 Mayıs'ta düzenlenen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Nisan'da sona erecek geçici ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Taraflar en son 2-3 Haziran'da Washington'da 4. tur görüşmeleri kapsamında bir araya gelmişti.

Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "akan kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RTÜK'ten kanallara ceza yağdı! Biri ilk kez listede

RTÜK'ten kanallara ceza yağdı
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor

Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor
A Milli Takım devleri geride bıraktı! İşte dünyanın en değerli milli takımları

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! İşte yerimiz

Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!

Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Irmak öğretmen İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Irmak Ayşe öğretmene acı veda
30 kişi polis Melih Okan Keskin'i döverek öldürmüştü! Mahkemeden tahliye kararı çıktı

Polisimizi döverek öldürmüşlerdi! Mahkemeden aileyi yıkan karar