AVM otoparkında eski eşi ile yanındaki Furkan'ı vurdu - Haberler

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AVM otoparkında eski eşi ile yanındaki Furkan'ı vurdu

Demirören Haber Ajansı - Hakan Türktan - Güncel
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AVM otoparkında eski eşi ile yanındaki Furkan'ı vurdu

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde Mete A. (37), alışveriş merkezinin otoparkında karşılaştığı eski eşi avukat Mervegül D. (34) ile yanındaki Furkan S.'yi (27) tabancayla vurarak yaraladı.

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde Mete A. (37), alışveriş merkezinin otoparkında karşılaştığı eski eşi avukat Mervegül D. (34) ile yanındaki Furkan S.'yi (27) tabancayla vurarak yaraladı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin açık otoparkında Mete A., bir süre önce boşandığı Mervegül D. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Mete A., belinden çıkardığı tabancayla Mervegül D. ile yanındaki Furkan S.'ye ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahale sonrası bacaklarından yaralanan Mervegül D. ile Furkan S.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Mete A. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından Mete A., ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan - Güncel

alışveriş Tepebaşı Güncel Haberler

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