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AVM'de denetim yaparken görüntülenen 6 şüpheli yakalandı

AVM'de denetim yaparken görüntülenen 6 şüpheli yakalandı
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Afyonkarahisar'da bir AVM'de kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtıp denetim yapan Ferhat A. ve beraberindeki 5 kişi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde (AVM) kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtıp, denetim yaptığı görüntüler sosyal medyada yer alan şüpheli, beraberindeki 5 kişiyle yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Ferhat A. ve 5 şüpheliyle ilgili gözaltı kararı, arama ve el koyma talimatı vermişti.

Alınan bilgiye göre, bugün düzenlenen operasyonla Ferhat A, Ergin V, Seyit Ahmet A, Mustafa G, Eyüp V. ve Yusuf Y. gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
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