Avcılar Sahilinde Zabıta Ekibine Saldırı: 3 Gözaltı

AVCILAR sahilinde dolaşanları rahatsız ederek, hamile bir kadın ve eşiyle tartışan 15-20 kişilik grup, kendilerine müdahale eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi motosikletli zabıta ekibine saldırdı. Saldırıda, Zabıta Amiri Ali Sait Kaya yaralanırken saldırganlardan 3 kişi gözaltına alındı.

AVCILAR sahilinde dolaşanları rahatsız ederek, hamile bir kadın ve eşiyle tartışan 15-20 kişilik grup, kendilerine müdahale eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi motosikletli zabıta ekibine saldırdı. Saldırıda, Zabıta Amiri Ali Sait Kaya yaralanırken saldırganlardan 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, 15 Temmuz Cumartesi günü gece saatlerinde, Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Sahilde dolaşanları rahatsız ederek hamile bir kadın ve eşiyle tartışan bir gruba İBB motosikletli zabıta ekibi müdahale etmek istedi. 15-20 kişilik kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Kalabalık grup zabıta ekibine tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırıda, Zabıta Amiri Ali Sait Kaya yaralandı. Çıkan arbedeyi gören polis ve bekçiler, havaya birkaç el ateş etti. Saldırganlardan 3'ü yakalanarak gözaltına alınırken yaralanan zabıta amiri Kaya, Avcılar'daki Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.