Avcılar'daki yıkımda bayrak hassasiyeti

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binanın teras katında duvara asılı Türk bayrağı fark edilerek, çalışmalara ara verildi.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binanın teras katında duvara asılı Türk bayrağı fark edilerek, çalışmalara ara verildi. Makas operatörü, yaptığı manevralarla duvardaki bayrağı alarak, enkaz altında kalmasını önledi.

Ambarlı Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın teras katında dün sabah başlanan yıkım çalışmaları sırasında, görevli Enes İpek, teras katındaki duvarda asılı Türk bayrağını fark etti. İpek, makas operatörü Sefa Kaya'yı uyararak çalışmayı durdurmasını istedi. Operatör Sefa Kaya, enkaza kimsenin çıkamayacağını göz önüne alarak makasla duvardaki bayrağı aldı. Ardından, Türk bayrağını makasla Enes İpek'in yanına indirerek almasını sağladı. Ay-yıldızlı bayrağı katlayan ve öpen İpek, onu göğsüne sakladı.

'BÜTÜN YIKIMLARDAN ÇIKAN BAYRAKLARI TOPLUYORUM'

Esen İpek, "Her yıkımdan önce binada Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim olup olmadığını kontrol ederiz. Bu gözden kaçmış. Görünce telefonla Sefa'yı aradım. Oda güzelce aldı, şanlı bayrağımızı güzelce cebimize koyduk. Bu ilk değil, arabamda 15-20 tane daha bayrağım var. Bütün yıkımlardan çıkan bayrakları hep topluyorum" dedi. Operatör Sefa Kaya ise, Türk bayrağını makas ile alarak enkaz altında kalmasını önlediği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

