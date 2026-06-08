Haberler

Avcılar'da kazaya neden olan sürücüye tepki; otomobile yumruk attılar

Avcılar'da kazaya neden olan sürücüye tepki; otomobile yumruk attılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, aracı hasar gören sürücü, kazaya neden olmakla suçladığı diğer sürücünün aracına yumruk attı. Saldırının hedefi olan sürücü araçtan inmedi ve bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

AVCILAR'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, aracında hasar oluşan sürücü, arkadaki otomobile yumruk attı. Kazaya neden olmakla suçlanan sürücü aracından inmezken, diğer araçlardakilerin tepkisi uzun süre devam etti. Yumruklu saldırının hedefi olan sürücü ise bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kaza, dün Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hafif şekilde hasar meydana oluştu. Kazanın ardından araçlarından inen 2 kişi, kazaya neden olmakla suçladıkları en arkadaki otomobilin sürücüsüne tepki gösterdi. Otomobile yumruk atan kişiler, sürücünün araçtan inmesini istedi. Ancak sürücü aracından çıkmadı. Öfkeli kişilerin tepkisi bir süre daha devam etti.

SALDIRININ HEDEFİ OLAN SÜRÜCÜ UZAKLAŞTI

Kaza nedeniyle sokakta trafik oluştu. Sürücüler, kaza tespit tutanağı düzenlemek için araçlarını yol kenarına çekmeye hazırlanırken, yumruk atılan otomobilin sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan gerginlik, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Hamaney: Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı

Hamaney yangına körükle gidiyor! Bu mesaj Trump'ı iyice kızdıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti

Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
Filipinler'deki 7,8'lik deprem uluslararası havalimanında ağır hasara yol açtı

Havalimanı 7,8'lik depreme dayanamadı! Görüntüler hayli vahim
Bankalar kesenin ağzını açtı! 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu
Vatandaşın birikimi eriyor! Altın fiyatları tepetaklak

Vatandaşın birikimi eriyor! Tüm ekranlar kırmızıya döndü

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 46'ncı duruşma bugün görülecek

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 46'ncı duruşma bugün görülecek
Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi

İlk transferini yaptı bile! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor