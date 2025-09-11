AVCILAR'da Zincirleme Kaza: Bir Yaralı

AVCILAR'da D-100 yan yolda üç aracın karıştığı zincirleme kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, bir sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Gümüşpala Mahallesi'nde D-100 yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki TIR'ın şoförü, ara sokaktan çıkan aracı görünce ani fren yaptı. TIR'ın arkasında ilerleyen otomobil de durdu, ancak arkadan gelen hafif ticari araç duramayarak otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçlar, TIR'a çarparak durabildi. Üç aracın karıştığı zincirleme kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.