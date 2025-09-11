Haberler

AVCILAR'da Zincirleme Kaza: Bir Yaralı

AVCILAR'da Zincirleme Kaza: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AVCILAR'da D-100 yan yolda yaşanan zincirleme kazada bir sürücü hafif yaralandı. TIR'ın ani fren yapması sonucu oluşan kazada üç araç karıştı ve olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AVCILAR'da D-100 yan yolda üç aracın karıştığı zincirleme kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, bir sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Gümüşpala Mahallesi'nde D-100 yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki TIR'ın şoförü, ara sokaktan çıkan aracı görünce ani fren yaptı. TIR'ın arkasında ilerleyen otomobil de durdu, ancak arkadan gelen hafif ticari araç duramayarak otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçlar, TIR'a çarparak durabildi. Üç aracın karıştığı zincirleme kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim

Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hikmet Karaman'dan sürpriz imza

Hikmet Karaman'dan sürpriz imza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.