Avcılar'da zabıtanın motosikletle çarptığı seyyar satıcı yaralandı

AVCILAR'da sahilde bisiklet kiralayan seyyar satıcı Mustafa Altınöz (60)'e motosikletli zabıta çarptı. Zabıta olay yerinden uzaklaşırken, yaralanan Altınöz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çarpma anı ise çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Avcılar Sahil'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli zabıta ekipleri, sahilde seyyar bisiklet kiralayan Mustafa Altınöz'e müdahale ederek bisikletlere el koydu. Bunun üzerine Altınöz zabıtalara engel olmaya başladı. Zabıta ise motosikletiyle Mustafa Altınöz'e çarptı. Yere düşen Altınöz kanlar içinde kalırken, zabıta ekipleri ise olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen Mustafa Altınöz, ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çarpma anı ise çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

'KENDİME GELEYİM ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM'

Mustafa Altınöz, "Zabıta ekipleri gelip bisikletlerimi aldı. Bende 'Ne gerek var, bayramda 3 tane bisiklet açtım buraya' dedim. O sırada motosiklete birden gaz verip göğsüme vurdu, yere düştüm. Ben oradayken gitmişler. Kamerası çekiyordu, kask kamerasında hepsi var. Bağırış, küfür, darp hiçbir şey yok. Kendime geleyim şikayetçi olacağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı