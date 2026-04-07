Avcılar'da yıkımı yapılan binada mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında ön cepheleri yıkılan 5 katlı binanın 4'üncü katında bir kedinin mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 10 gün boyunca binada mahsur kaldığı öğrenilen yavru kediyi dördüncü girişimde kurtarabildi.

Olay Avcılar'da meydana geldi. Yıkımına başlanan 5 katlı binada iş makineleri arızalanınca yıkımı durduruldu. Ön tarafı ve merdivenleri dahil birçok bölümü yıktırılan binadan kedi sesi duyan mahalle sakinleri itfiaye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi üç kurtarma girişiminde bulundu; ancak kedi mahsur kaldığı yerden çıkarılamadı. Çalışmalar sırasında itfaiye ekibi merdivenle bir bölümü ayakta duran binaya yaklaştı. İki kadın itfaiyeci beton parçası üzerinde bekleyen kediyi sepete aldı. Hayvanseverlerin alkışları arasında yavru olduğu belirlenen kedi mahalle sakinlerine teslim edildi. Yavru kedinin kurtarılmasıyla sevinç yaşayan hayvanseverler itfaiye ekibine teşekkür etti. Yavru kedi bahçesinde 13 kedi baktığı öğrenilen bir mahalle sakinine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı