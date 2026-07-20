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Avcılar'da 4 katlı binanın yıkımında mezarlara önlem: Süngerler amortisör görevi gördü

Avcılar'da 4 katlı binanın yıkımında mezarlara önlem: Süngerler amortisör görevi gördü
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Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 4 katlı binadan kopan beton parçalarının mezarlara zarar vermemesi için minder ve kapı gibi malzemeler kullanıldı. Küçük parçalar düşse de temizlik yapıldı; firmaya önlem eksikliği nedeniyle 20 bin lira ceza kesildi.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 4 katlı binadan kopan parçaların yakındaki mezarlara zarar vermemesi için önlem alındı. Yıkım yapıldığı sırada kopan beton parçalarının mezarların üzerine düşmemesi için kapı ve minder gibi malzemeler mezarların üzerine kapatıldı. Belediye görevlilerinin gözetiminde yapılan yıkımın ardından çevredeki beton parçaları temizlendi. Firmaya gerekli önlemleri almadığı için 20 bin lira ceza kesildiği öğrenildi. Yıkımda görevli çalışanlardan Eyüp Güllük aldıkları önlemleri anlatarak, " Biz bu süngerleri koyduk amortisör görevi yaptı. Düşen taşlar üstte kaldı. Tahtalarla da korumasını aldık zaten " dedi. Diğer yandan yıkım yapılan bina ve yanında bulunan mezarlık havadan görüntülendi.

Avcılar'daki Ambarlı Mezarlığı'nın yakınında bulunan 4 katlı bina kentsel dönüşüme girdi. Sözkonusu firma binayı yıkmak için çalışmalara başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görevlilerin mezarlık yanındaki yıkımla ilgili merkeze bilgi vermesinin ardından yıkım başladı. Firma binanın hemen arkasında mezarlık bulunduğunu göz önüne alarak boş binadaki eski minder ve kapı gibi malzemelerle, beton parçalarının mezarların üzerine düşmesini önlemek ve mezarların zarar görmesini engellemek amacıyla önlem aldı. Önlemlere rağmen bazı beton parçalarının yıkım sırasında mezarların üzerine düştüğü görüldü.

'YİNE DE KÜÇÜK PARÇALAR DÜŞTÜ'

Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Karakoç, zabıta görevlileriyle kentsel dönüşüm alanına gelerek, mezarlara zarar verilmemesi ve taş veya molozların mezarlardan temizlenmesi için çalışmaları yerinde denetledi. Yıkımda görevli olan çalışanlardan Abdullah Erkan Güllük, "Mezarlıkları korumak için önlemimizi almıştık; ancak küçük parçalar düştü. Şu anda da temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Kapılarla tahtalarla üstünü kapatıtk. Zarar gelmemesi için de yıkımı yapan ekibimize bilgi verdik. " dedi.

'SÜNGERLER AMORTİSÖR GÖREVİ GÖRDÜ'

Bir başka görevli Eyüp Güllük ise mezarların üzerine koydukları süngerlerin amortisör görevi yaptığını ileri sürerek "Biz bu süngerleri koyduk amortisör görevi yaptı. Düşen taşlar üstte kaldı. Tahtalarla da korumasını aldık zaten herhangi bir sıkıntı yok zaten tertemiz." diye konuştu. Diğer yandan binanın yıkımının ardından mezarlar temizlenerek yıkandı. Başkan Yardımcısı Karakoç, yıkım firmasının bu gibi hassasiyet taşıyan yerlerde özenle çalışması gerektiğini, küçük molozların temizletildiğini belirtti. Karakoç tespit edilen bazı eksiklik ve hatalar nedeniyle firmaya 20 bin lira ceza kesildiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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