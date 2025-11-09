Avcılar'da Yemeğini Unutan Adam Dumanla Zehirlendi

Avcılar 'da yemeğini ocakta unutan Nuri Kamer (66), evi saran yoğun duman nedeniyle zehirlendi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Kamer'i evde baygın halde buldu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinin Bursa'daki akrabalarını ziyarete gittiği öğrenilen Kamer, yemeğini ocağa koyduktan sonra başka odaya geçti. Ancak ocağı kapatmayı unutunca kısa sürede ev dumanla doldu. Duman nedeniyle odasında mahsur kalan Kamer, bağırarak komşularından yardım istedi. Apartmana yayılan yanık kokusunu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis gözetiminde kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, Kamer'i baygın halde buldu. İlk müdahalesi yapılan Kamer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.. Aynı binada oturan Fırat Avcı, apartmana yayılan yanık yemek kokusunun ardından Nuri Kamer'in sesini duyduğunu, kapıyı açtıramayınca itfaiyeyi aradığını söyledi.