Avcılar'da Yayaya Otomobil Çarptı: 65 Yaşındaki Adam Ağır Yaralı

AVCILAR'da alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Sedat Aksoy'a (65) otomobil çarptı. Güvenlik kamerasının kaydettiği kazada 24 metre savrulduğu öğrenilen Aksoy, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Merkez Mahallesi yönündeki altgeçitten gelen Muhammed Işık yönetimindeki otomobil, elindeki poşetlerle yolun karşısına geçmeye çalışan Sedat Aksoy'a çarptı. Çarpmanın şiddeti ile havalanan Aksoy, otomobillin üzerinde ters dönerek metrelerce savruldu. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekibi yaralı Aksoy'u hastaneye kaldırırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde çalışma yapan trafik ekibi, Aksoy'un 24 metre uzaklıkta yere düştüğünü belirledi. Sürücü Muhammed Işık ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya tanık olan Volkan Atmaca, bölgede benzeri kazaların sık sık yaşandığını belirterek, bu noktaya yönelik önlem alınması gerektiğini söyledi.