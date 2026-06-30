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Avcılar'daki bazı mahallelere 8 saat su verilemeyecek

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İSKİ, Avcılar'da isale hattındaki iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın 7 mahallede 8 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bölgedeki isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın Avcılar'ın bazı mahallelerine 8 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Üniversite Mahallesi'ndeki isale hattında iyileştirme çalışmaları yapılacak.

Bu kapsamda yarın saat 11.00 ile 19.00 arasında Avcılar'ın bazı mahallelerinde su kesintisine gidilecek.

Su kesintisi yapılacak mahalleler şu şekilde:

"Cihangir, Firüzköy, Üniversite, Mustafa Kemal Paşa, Merkez, Gümüşpala ve Denizköşkler mahalleleri."

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul
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