Avcılar'da 4 katlı binada yangın; mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

Avcılar'da bir 4 katlı binada çıkan yangında, aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AVCILAR'da 4 katlı binanın giriş katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aralarında çocuklarında bulunduğu mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 9 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Atlı Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın giriş katındaki daireden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

MAHSUR KALAN 20 KİŞİ KURTARILDI

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aralarında çocuklarında bulunduğu üst katlarda mahsur kalan 20 kişi merdiven aracıyla bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 9 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD donanması, deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu

Savaş çanları yeniden çalıyor! ABD donanması İran gemisini vurdu
Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe Opet, 3. kez Avrupa şampiyonu

Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Skandalda yeni perde! Bilgisayardan resmen cinsel video arşivi çıktı
Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı

Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Altından bambaşka kişiler çıktı
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim

Okul saldırıları sonrası tedirgin eden bir paylaşım daha
Telekomünikasyon devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak

Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre dağıtılacak
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Skandalda yeni perde! Bilgisayardan resmen cinsel video arşivi çıktı
Galatasaray maçı sonrası Volkan Demirel için çarpıcı iddia

Galatasaray maçı sonrası bomba iddia
Çocukların sel sularında tehlikeli oyunu

Bu çocukların orada ne işi var!