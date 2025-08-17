Avcılar'da Yan Bakma Sebebiyle Kanlı Tartışma: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Avcılar'da yan bakma meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrasında, 62 yaşındaki Hamit A. bıçakla komşusu 36 yaşındaki Emrah Demir'e saldırdı. Ağır yaralanan Demir hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Hamit A. polis tarafından yakalandı.

AVCILAR'da sokakta karşılaşan komşular Hamit A.(62) ile Emrah Demir(36) arasında yan bakma meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hamit A., yanındaki bıçakla komşusu Emrah Demir'e saldırdı. Ağır yaralanan Demir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Hamit A. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay saat 17.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 612. Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta yürüyen Hamit A. ile Emrah Demir, yan bakma sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hamit A., yanındaki bıçakla Emrah Demir'e saldırdı. Bıçaklanan Demir kanlar içerisinde yerde kalırken, Hamit A. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrolünde ağır yaralandığı anlaşılan Emrah Demir, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli Hamit A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
