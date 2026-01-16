Haberler

Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: Evde sokağı izlemek için kamera sistemi kurmuşlar

Güncelleme:
Avcılar'da yapılan uyuşturucu ticareti operasyonunda, şüphelilerden biri tutuklanırken, evde gizli bölmeler ve güvenlik kameraları bulundu. 10 kişi gözaltına alındı.

Avcılar'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda, şüphelilerin evin içinden sokağı izlemek için kurduğu kamera sistemi ile uyuşturucu saklamak amacıyla oluşturulan gizli bölmeler ortaya çıktı. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Avcılar'da yürütülen çalışmalarda, 15 Ocak'ta saat 18.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde sokak içerisinde şüpheli hareketleri olan bir grup durdurulmak istendi. Kaçmaya başlayan şüphelilerin, üç katlı bir binaya girerek saklanmaya çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin saklandığı daireye düzenlenen operasyonda, E.K., A.S., U.E.T., Y.A., E.S., M.S., M.K., F.M., B.G. ile 18 yaşından küçük A.A. olmak üzere toplam 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 14 gram uyuşturucu ele geçirildi.

KAMERA SİSTEMİ KURMUŞLAR

Dairede yapılan aramalarda, şüphelilerin evin içinden sokağı ve çevredeki cadde ile sokakları anlık olarak izleyebilmek için bina içerisine canlı izleme yapılan güvenlik kamera sistemi kurduğu, bina çevresine ise farklı açılardan görüntü alacak şekilde 9 kamera monte ettiği tespit edildi. Ayrıca uyuşturucu maddelerin saklanması amacıyla evin çeşitli noktalarında gizli bölmeler oluşturulduğu belirlendi.

10 GÖZALTI

Gözaltına alınan şüphelilerden E.K., A.S. ve U.E.T. işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Y.A., E.S., M.S., M.K., F.M. ve B.G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, A.A. isimli 18 yaşından küçük olan şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

