Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 50 kilo 809 gram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Avcılar'da düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 50 kilo 809 gram metamfetamin bulundu.

AVCILAR'da uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik bir eve düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 50 kilo 809 gram metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Denizköşkler Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Sabah saatlerinde adrese düzenlenen operasyonda M.K.Ö. (23), A.E. (23) ve M.A. (50) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 50 kilo 809 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
