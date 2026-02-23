Haberler

Avcılar'da yokuş aşağı kayan tuğla yüklü kamyon 2 araca çarptı

Avcılar'da yokuşta geri kayarak park halindeki iki araca ve ağaca çarpan aşırı yüklü tuğla yüklü kamyonun kazası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AVCILAR'da aşırı yüklü olduğu öne sürülen tuğla yüklü kamyon, yokuşta geri kayarak önce park halindeki iki araca ardından ağaca çarparak durabildi. İki aracın ağır hasar aldığı kaza cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün gece Tahtakale Mahallesi Ata Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş yukarı çıkan tuğla yüklü kamyon sokağa dönemeyince durdu. Şoförünün manevra yaptığı sırada geri kaymaya başlayan kamyon, önce park halindeki iki araca ardından kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. İki aracın ağır hasar gördüğü kazayı caddede oturan bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
