Avcılar'da Trafik Kazası Sonrası Gergin Anlar

Avcılar'da meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası sürücülerin tutanak için fotoğraf çekmesi, sokakta yoğun trafiğe yol açtı. Sürücüler arasında yaşanan tartışma, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi.

Avcılar'da meydana gelen hasarlı trafik kazasının ardından, sürücülerin tutanak için fotoğraf çekmesi sokakta trafik yoğunluğuna neden oldu. Korna çalarak tepki gösteren diğer sürücülerle kazaya karışan araç sürücüleri arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden sona erdi. Olay anı araç kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Kasım günü saat 15.55 sıralarında Ambarlı Mahallesi Tarla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aracın karıştığı hasarlı kazanın ardından sürücüler, kaza tespit tutanağı hazırlamak için araçlarından inerek fotoğraf çekmeye başladı. İşlemin uzun sürmesi nedeniyle sokakta trafik yoğunluğu oluştu. Beklemek istemeyen bazı sürücüler, korna çalarak tepki gösterdi. Fotoğraf çekimini tamamlayarak aracını yol kenarına çeken sürücünün önüne, başka bir sürücü aracını keserek geçti. Aracından inen sürücü, "Dikiz aynasından neden yan yan bakıyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden sona erdi. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
