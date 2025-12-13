Avcılar'da kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Avcılar'da, dönüş yapan kamyon ile çarpışan otomobil alev aldı. Otomobildeki Kaan Mustafa T. yaralanırken, yanında bulunan Berkan Balcıoğlu hayatını kaybetti.
Avcılar'da kamyonla çarpışarak alev alan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Dün akşam, Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi'nde kavşaktan dönüş yapan Eyüp Y'nin kullandığı 34 SCT 39 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Kaan Mustafa T. yönetimindeki 34 BK 901 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yanan otomobilin sürücüsü Kaan Mustafa T. ile yanında bulunan Berkan Balcıoğlu, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Balcıoğlu, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yaralı sürücü Kaan Mustafa T'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kamyonun dönüş yaptığı sırada çarptığı otomobili sürüklemesi, ardından da aracın yanması yer aldı.