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Avcılar'da vana patladı daireyi su bastı; kovalarla tahliye ettiler

Avcılar'da vana patladı daireyi su bastı; kovalarla tahliye ettiler
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Avcılar'da tatile giden bir ailenin evindeki su vanası patladı. Daireyi su basarken mahalle sakinleri kovalarla suyu tahliye etti, eşyalar zarar gördü. İSKİ 3 saat sonra gelerek vanayı kapattı.

AVCILAR'da tatile giden ailenin oturduğu giriş katındaki dairenin su vanası henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Daireyi su basarken mahalle sakinleri, kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı. Dairedeki eşyalar zarar görürken, İSKİ'nin ama vanayı kapatarak suyu kesti.

Olay Firuzköy Mahallesi Tütün Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Binanın giriş katındaki dairede sabah saat 05.00 sıralarında su vanası henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Daireyi su basarken, komşular daire sahibi Sadık Çalışkan'a haber verdi. Çalışkan dairesini basan suyun yarım metre yükseldiğini görünce komşularından yardım istedi. Komşular kapıyı zorlayarak içeri girerken, kovalarla su tahliyesine başladı. Bu arada İSKİ ve Avcılar Belediyesi'ne haber verildi. İSKİ ekibi iddiaya göre 3 saat sonra gelerek vanaya giden suyu kesti.

'GİRİŞ KATTAKİ DAİRE SUYLA DOLMUŞ'

Evdeki tüm eşyalar zarar görürken, daire sahibinin ve komşuların çabalarıyla evi basan su tahliye edildi. Kiracılarının tatile gittiğini belirten daire sahibi Sadık Çalışkan 30 mahalle sakiniyle suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştıklarını ifade etti. Çalışkan, "Sabah saat 05.00'te evi su basmış. Dış kapıdaki ana boru patlamış. Su olduğu gibi girişi ve daireyi basmış. 1 metre su vardı. Giriş kattaki ev suyla dolmuş. Kiracı da evde yok memlekete gitmiş. Sağı solu aradık komşular geldi. Saat 08.00e kadar 3 saat oldu. İSKİ geldi ana vanayı kapattı. Suları komşular tahliye etti. 15 -20 kişi suları tahliye ettik. Şu anda en az yarım metre su var içeride. Suyu da kesemedik uğraştık ama olmadı. En sonunda İSKİ geldi de ana boruyu kapattığı zaman su kesildi. 60 yaşındayım ilk kez böylesini gördüm" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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