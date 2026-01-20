Haberler

Avcılar'da tartıştığı kadını sokak ortasında tekme tokat darbetti

Avcılar'da tartıştığı kadını sokak ortasında tekme tokat darbetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bir çift arasında çıkan tartışmada kadın darbedildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri geldi, ancak darbedilen kadın şikayetçi olmadı.

AVCILAR'da tartıştığı kadını sokak ortasında tekme tokat darbetti, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerini görünce sarıldı. Darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kadın polise şikayetçi olmadığını söyledi.

Olay, 18 Ocak'ta gece saatlerinde Cihangir Mahallesi Boncuk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yolda yürüyen çift arasında çıkan tartışmada kadına tokat atan kişi, birkaç adım attıktan sonra geri dönerek tekme attı. Sokaktaki sesleri duyarak kadının darbedildiğini görenler o anlar cep telefonu kamerasıyla kayderken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören çift, bir sorun olmadığını, darp ve yaralanma olayının yaşanmadığını söyleyerek birbirine sarıldı. Darbedilen kadının şikayetçi olmaması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Tom Barrack'ın oyunu! ABD'nin 'gizli' vaatleri Suriye'de kaos getirdi

"Barrack" oyunu! ABD'nin gizli vaatleri kaos getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu

Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı

18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti