Avcılar’da skuter hırsızlığı kamerada

AVCILAR'da bir iş yeri önüne bırakılan elektrikli skuter 2 çocuk, bir apartmandaki 5 çift ayakkabı ise 2 şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İlk olay Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki bir restoran önünde meydana geldi. 2 çocuk restoran önüne bırakılan ve 40 bin lira değerinde olduğu öğrenilen skuteri gördü ardından sokaktan ayrıldı. İki çocuk gece saat 02.30 sıralarında restoran önüne yeniden geldi. Çocuklardan biri gözcülük yaparken, arkadaşı iş yeri önünde buunan skuteri taşıyarak çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

5 ÇİFT AYAKKABI ÇALDILAR

Diğer hırsızlık olayı ise, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. İki genç binanın önüne gelerek beklemeye başladı. Bir şüpheli dışarıda gözcülük yaparken, diğer kişi ise, binaya girerek, yeni olduğu öğrenilen 5 çift ayakkabıyı yanında getirdiği poşete doldurdu ardından da binadan uzaklaştı. Bina sakinleri hırsızlığı fark etti ancak peşlerine düştükleri 2 şüpheliyi yakalayamadı. İki hırsızlık olayıyla ilgili polis tarafından başlatılan oruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı