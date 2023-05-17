Avcılar'da sevgilisinin üzerine kimyasal madde dökerek yaralayan sanık: Ambulansı da çağıran benim

AVCILAR'da 2021 yılında Yasemin Uzunçelebi'nin üzerine kimyasal madde dökerek ağır şekilde yaralayan Mehmet Yıldız'ın yargılanmasına devam edildi. Önceki duruşmada akıl sağlığı yok denilen Yıldız hakkında Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda "Suça karşı cezai sorumluluğu tam" değerlendirmesinde bulunuldu. Duruşmada söz hakkı verilen Yıldız "Ben Yasemin'i yaralama kastıyla hareket etmedim. Olay günü beni tahrik edici sözler söyledi. Ambulansı da çağıran benim" dedi.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Yıldız bulunduğu cezaevinden getirilirken Yasemin Uzunçelebi'nin ablası Nazik Uzunçelebi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

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