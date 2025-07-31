Avcılar'da Semt Pazarında Direk Devrildi, Bir Kişi Yaralandı

Avcılar'da Semt Pazarında Direk Devrildi, Bir Kişi Yaralandı
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Avcılar'da bir semt pazarında çadır direğinin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olayın ardından yaralı, çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Avcılar Belediyesi Zabıtası olaya ilişkin inceleme başlattı.

AVCILAR'da semt pazarındaki pazarcı tezgahının üzerindeki çadırları tutan direklerden biri devrildi. Pazarda alışveriş yaptığı sırada üzerine direk devrilen 1 kişi yaralandı.Yaralanan kişinin yardımına çevredekiler koştu.

Olay Merkez Mahallesi'nde Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde kurulan semt pazarında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Tezgahların üzerindeki çadırları tutabn direklerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Pazar alışverişine çıkan bir kişi direğin üzerine devrilmesi nedeniyle yaralandı. Yaralanan vatandaş çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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