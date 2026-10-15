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Avcılar'da sağanakta şemsiye kullananlar poyraza dönen rüzgarda zor anlar yaşadı

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Avcılar'da sağanakta şemsiye kullananlar poyraza dönen rüzgarda zor anlar yaşadı
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Avcılar'da etkili olan sağanakta şemsiye kullananlar, poyraza dönen rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Avcılar Merkez Üniversite Metrobüs Durağı üst geçidinde şemsiyelerini tutmakta zorlananların o anları kameralara yansıdı.

AVCILAR'da etkili olan sağanaktan korunmak için şemsiye kullananlar, poyraza dönen rüzgarda zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

Avcılar Merkez Üniversite Metrobüs Durağı üst geçidinde sağanaktan korunmak için şemsiye kullananlar zor anlar yaşadı. Zaman zaman hızlanan rüzgar nedeniyle şemsiyelerini tutmakta zorlananlar zor durumda kaldı. Şemsiye kullananlar rüzgarda zor anlar yaşarken, şemsiye almadan evdne çıkanlar ise zaman zaman şidetini artıran yapılta zor anlar yaşadı. Üst geçitte korunmak için kullandıkları şemsiyelerini kontrol etmeye çalışanların çabaları kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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