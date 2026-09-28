Avcılar'da park halindeki motosiklet ve servis minibüsünden 4 jant kapağı çalındı

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AVCILAR'da motosikletli 2 şüpheli, sokakta park halindeki motosikleti çalarak uzaklaştı. Başka sokakta bulunan servis minibüsünün 4 jant kapağı ise atık toplayıcılar tarafından çalındı. 2 hırsızlık olayı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Firuzköy Mahallesi'ndeki hırsızlık, dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Sokağa motosikletle gelen 2 şüpheliden biri araçtan inerek park halindeki motosikletin yanına gitti. Şüpheli, kısa sürede çalıştırdığı motosiklete binerek diğer şüpheliyle birlikte sokaktan ayrıldı. Yeşilkent Mahallesi G-123 Sokak'ta ise park halindeki servis minibüsünün yanına 'çekçek' olarak bilinen el arabasıyla gelen atık toplayıcı 2 şüpheli, 4 jant kapağını kısa sürede sökerek çaldıktan sonra uzaklaştı. 2 hırsızlık olayı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı