Haberler

Avcılar'da park halindeki araçlara zarar veren şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Avcılar'da park halindeki araçlara zarar veren B.A. (25), polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, dün Denizköşkler Mahallesi'nde bir kişinin park halindeki araçlara zarar verdiği tespit edildi.

Kimliği belirlenen B.A. (25) ekiplerce Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde fark edilince kaçmaya çalıştı.

Şüpheli, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "mala zarar verme" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

