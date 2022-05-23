AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDE MAHSUR KALAN KIZ ÖĞRENCİLERİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDE MAHSUR KALAN KIZ ÖĞRENCİLERİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

AVCILAR'da okul bahçesinde voleybol oynayan 3 kız öğrenci, kapının kilitlenmesi üzerine mahsur kaldı.

AVCILAR'da okul bahçesinde voleybol oynayan 3 kız öğrenci, kapının kilitlenmesi üzerine mahsur kaldı. Telefonla yapılan ihbar üzerine gelen itfaiye ekibi, kız öğrencileri merdivenle bahçeden çıkardı.

Gümüşpala Mahallesi'ndeki Gümüşpala İlkokulu'nun bahçesinde voleybol oynayan 3 kız öğrenci, okul görevlisinin saat 17.00 sıralarında bahçe kapısını kilitlemesi üzerine mahsur kaldı. Çevredekilerden seslenerek yardım isteyen kız öğrenciler, bu girişimlerinde başarısız olunca telefonla itfaiyeyi aradı. Okula gelen itfaiye erleri, bahçede mahsur kalan Öykü Erduran (10), Hiranur Aras (12) ve Duru Erduran'ı(12) merdiven yardımı ile çıkardı. Öğrencilerden Hiranur Aras, 'Voleybol oynamaya gelmiştik. Kapı kapanınca çıkamadık. Telefonla yardım istedik" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gümüşpala, voleybol, İtfaiye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title