Haberler

Avcılar'da ocakta unutulan yemek paniğe neden oldu

Avcılar'da ocakta unutulan yemek paniğe neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da bir evde ocakta unutulan yemek nedeniyle çıkan yangında yoğun duman oluştu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve dumandan etkilenen üç kişiye olay yerinde müdahale edildi.

AVCILAR'da bir evde ocakta unutulan yemek nedeniyle çıkan yangında binanın içi yoğun dumanla kaplandı. Yangın kısa sürede söndürülürken, ekipler binada duman tahliyesi yaptı. Dumandan etkilenen üç kişiye ise ayakta müdahale edildi.

Gümüşpala Mahallesi Asri Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın bahçe katındaki dairede iddiaya göre ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı. Yanan yemekten yayılan duman kısa sürede üst katlara kadar ulaştı. Duman nedeniyle panik olan bina sakinleri itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye durumu kontrol altına alarak, binada duman tahliyesi yaptı. Yangın sırasında dumandan etkilenen üç kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler

Erdoğan'dan kıyafeti yüzünden aşağılanan başkanı ağlatan sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü

Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Tepkilerin odağındaki TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş video çekip isyan etti

TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş o anları kayda alıp isyan etti
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Mert Demir'in hayranından gelen mesaja verdiği yanıt güldürdü

Hayranının benzetmesine verdiği yanıt güldürdü