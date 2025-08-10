Avcılar'da Motosikletle Teşhircilik Yapan Kadın ve Sürücü Gözaltına Alındı

Avcılar'da, motosiklette "teşhircilik" yapan kadın yolcu ile sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, dün D-100 kara yolunda Avcılar'dan Beylikdüzü'ne ilerleyen motosikletin arkasında bir kadının kasksız ve teşhircilik yaparak yolculuk ettiği görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, motosikletin plakasından kimliği belirlenen sürücü Ö.G. (22) ile kadın yolcu S.N.K'yi (19) gözaltına aldı.

S.N.K'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "kask takmamak" maddesinden para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemleri süren S.N.K. ve Ö.G'nin, "teşhircilik" suçundan adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.