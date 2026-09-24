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Avcılar'da motosikletinden düşen sürücü, otomobilin altında kalmaktan kurtuldu

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Avcılar'da motosikletinden düşen sürücü, otomobilin altında kalmaktan kurtuldu
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Avcılar Firüzköy Mahallesi'nde 21 Eylül Pazartesi günü motosikletinden inmeye çalışan sürücü, dengesini kaybederek yola düştü. Yoldan geçen otomobilin sürücüsü manevra yapınca ezilmekten kurtulan sürücüyü çevredekiler yerden kaldırdı; o anlar araç kamerasına yansıdı.

AVCILAR'da motosikletini yol kenarına park ettikten sonra inmeye çalışan sürücü, dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada yoldan geçen otomobilin sürücüsünün manevra yapmasıyla ezilmekten son anda kurtulduğu anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Eylül Pazartesi günü Firüzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında duran motosiklet sürücüsü, aracından inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada yolda ilerleyen otomobilin sürücüsü, motosikletliyi fark ederek manevra yaptı. Sürücünün refleksi sayesinde otomobilin altında kalmaktan kurtulan motosikletliyi çevredekiler yerden kaldırdı. Kaza anı, otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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