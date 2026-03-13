Avcılar'da Motosiklet Sürücüsünü Tehdit Eden Sürücüye 180 Bin TL Ceza
İstanbul Avcılar'da trafikte çıkan tartışma sonucu bir motosiklet sürücüsünü tehdit eden otomobil sürücüsüne toplam 180 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı ve aracı 60 gün trafikten men edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri çalışmaları kapsamında; sanal medyada paylaşılan trafikte tartışma konulu görüntüleri incelendi. Yapılan çalışmalarda araç sürücüsü H.Ö. tespit edildi. Polis ekipleri ihlalin Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldiğini, araç sürücüsüne yapmış olduğu ihlallere göre Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' suçunu düzenleyen maddesinden toplam 180 bin TL idari para cezası kesildi. Araç 60 gün süre ile trafikten yasaklanırken, sürücüsünün ehliyeti 60 gün süre ile geri alındı.