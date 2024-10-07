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Avcılar'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Avcılar'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada, otobüsün sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Turan Can Tuskaş, bariyerlere çarpmasının ardından olay yerinde hayatını kaybetti.

AVCILAR'da, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Turan Can Tuskaş(26)'nın kullandığı motosiklet, aynı istikamette seyir halindeki otobüsün sıkıştırması sonucu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuskaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, otobüs şoförü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tuskaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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