Avcılar’da motosiklet hırsızlığı kamerada

AVCILAR'da kaldırımda park halinde olan yaklaşık 234 bin lira değerindeki motosiklet, iki kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Gümüşpala Mahallesi'nde dün saat 02.30 sıralarında kaldırımda park halinde olan motosiklet çalındı. İki şüpheli kaldırımda park halinde olan 81 AGV 382 plakalı motosikletin yanına gitti. Şüphelilerden biri etrafı kontrol ederken diğeri birkaç saniye içinde motosikleti çalıştırdı. İki şüpheli aynı araca binerek hızla uzaklaştı. Motosikletini sabah yerinde bulamayan ve güvenlik kamera kayıtlarından şüphelileri gören araç sahibi polise başvurdu. Motosikletini kısa süre önce aldığını söyleyen adam henüz bin 300 kilometrede bulunduğunu ve yaklaşık değerinin 234 bin lira olduğunu belirtti. Olayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı