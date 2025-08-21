Avcılar'da Minibüs Yangını Trafiği Etkiledi
Avcılar'da hareket halindeyken yanmaya başlayan bir minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik kısa süreliğine aksadı.
Avcılar'da hareket halindeyken yanmaya başlayan minibüste hasar meydana geldi.
D-100 Karayolu Edirne istikametinde ilerleyen Mustafa Bozkurt, 34 GR 2608 plakalı minibüsünden duman çıktığını fark edince durmak için yol durumunu kontrol ettiği sırada Ambarlı sapağında araç alev almaya başladı.
Yanmaya başlayan aracını yolda durduran Bozkurt, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle kara yolunda bir süre durma noktasına gelen trafik, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel