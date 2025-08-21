Avcılar'da Minibüs Yangını Trafiği Etkiledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da hareket halindeyken yanmaya başlayan bir minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik kısa süreliğine aksadı.

Avcılar'da hareket halindeyken yanmaya başlayan minibüste hasar meydana geldi.

D-100 Karayolu Edirne istikametinde ilerleyen Mustafa Bozkurt, 34 GR 2608 plakalı minibüsünden duman çıktığını fark edince durmak için yol durumunu kontrol ettiği sırada Ambarlı sapağında araç alev almaya başladı.

Yanmaya başlayan aracını yolda durduran Bozkurt, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle kara yolunda bir süre durma noktasına gelen trafik, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
12 saat sonra gelen mucize! Tırmandıkları kayalıklarda bulundular

12 saat sonra gelen mucize! 2 çocuk canlarını böyle kurtarmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama

Suriye'nin Türkiye'ye getirdiği yasak ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.