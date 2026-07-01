Haberler

Avcılar'da metrobüste yankesicilik yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Avcılar'da metrobüste cep telefonu çalan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İstanbul Avcılar'da metrobüste yankesicilik yaparak cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 10 Mayıs'ta Avcılar'da bir metrobüste yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalınmasına ilişkin çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen S.U. (49) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "yankesicilik" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
Rutte: Beni uykusuz bırakan en büyük tehdit Rusya

Türk ordusuna övgüler yağdırıp en çok korktuğu ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar

Ölümü şüpheliydi! Ejegül'ün son görüntüleri kan dondurdu
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Bugün resmen devreye girdi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Bugün devreye girdi
Eşiyle arasındaki 48 santimlik boy farkı gündem oldu

Eşiyle verdiği poz olay yarattı
Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı

Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrenciye yapılana bir bakın
İstanbul'da infial yaratan görüntü! Silahını vatandaşlara doğrulttu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor

Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor
Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı