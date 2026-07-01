Avcılar'da metrobüste yankesicilik yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı
İstanbul Avcılar'da metrobüste cep telefonu çalan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
İstanbul Avcılar'da metrobüste yankesicilik yaparak cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 10 Mayıs'ta Avcılar'da bir metrobüste yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalınmasına ilişkin çalışma yürütüldü.
Çalışmalarda, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen S.U. (49) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "yankesicilik" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz