Avcılar'da kazada otomobil sürücüsü yaralandı

AVCILAR'da sürücüsünün ara sokaktan kontrolsüz çıktığı öne sürülen otomobil kazaya neden oldu. İki aracın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Firuzköy Mahallesi'ndeki Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcı Sokak'tan bulvara çıktığı öne sürülen 06 ESD 276 plakalı otomobil ile Esenyurt istikametine giden 34 BUH 972 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, trafik ışıklarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangın riskine karşı tedbir aldı. Kazada elinden hafif şekilde yaralandığı öğrenilen sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı