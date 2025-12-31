Avcılar'da kömürlükte çıkan yangın söndürüldü

AVCILAR'da kömürlükte yangın çıktı. Mahallelinin korku dolu anlar yaşadığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın Salı gecesi Yeşilkent Mahallesi G-918 Sokak'taki bir evin bahçesinde bulunan kömürlükte çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm kömürlüğü sardı. Mahalle sakinleri yangın sırasında korku dolu anlar yaşadı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Çevreye sıçramadan söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.