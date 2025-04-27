Avcılar'da Kömürlükte Yangın Çıktı
Yeşilkent Mahallesi'nde bir kömürlükte çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.
AVCILAR'da ahşap bir kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G-817 Sokak'taki kömürlükte çıktı. Bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede büyüyerek tüm kömürlüğü sardı. Sevk edilen itfaiye ekipleri yangını çevreye sıçramadan söndürdü. Ekipler yangının çıkış nedeni araştırıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel