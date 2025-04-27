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Avcılar'da Kömürlükte Yangın Çıktı

Avcılar'da Kömürlükte Yangın Çıktı
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Yeşilkent Mahallesi'nde bir kömürlükte çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

AVCILAR'da ahşap bir kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G-817 Sokak'taki kömürlükte çıktı. Bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede büyüyerek tüm kömürlüğü sardı. Sevk edilen itfaiye ekipleri yangını çevreye sıçramadan söndürdü. Ekipler yangının çıkış nedeni araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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